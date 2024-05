"Sci di fondo on the beach" a Laigueglia, Evaristo Beccalossi starter d’eccezione per la tredicesima edizione

Sabato 4 maggio (dalle 10 alle 18) Laigueglia in festa per “Sci di fondo on the beach”, l'evento a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. E’ la manifestazione sportiva più “crazy” che chiude la stagione sciistica 2024.

Un evento che vedrà la straordinaria partecipazione di grandi campioni della montagna come Elisa Brocard che in carriera ha partecipato a tre edizioni dei Giochi olimpici invernali e a quattro Campionati mondiali. Ha partecipato, altresì, a varie edizioni della Marcia Gran Paradiso e si è piazzata al primo posto nella 40 Km. classic femminile; presente anche Stefano Negroni che nella stagione 2023/2024 ha partecipato ai Campionati Italiani assoluti allievi con 2° posto - individuale e 2° posto nella staffetta, quindi al Campionato regionale Lombardia con 2° posto individuale e 2° posto nella combinata; e ancora Corrado Barbera che ha partecipato ai Mondiali juniores di Sankt Anton am Arlberg 2023 conquistando la medaglia d'oro nello slalom speciale e nella combinata a squadre. Ha debuttato in Coppa del Mondo il 19 marzo 2023 a Soldeu in slalom speciale (18º), quindi alla Coppa Europa Miglior con un piazzamento in classifica generale: 59º nel 2024; Alessandra Merlin che ha partecipato ai mondiali juniores bronzo in supergigante, Universiadi 1 oro in supergigante, Coppa del Mondo 1 podio in supergigante e un secondo posto Coppa Europa, 3 podi Coppa del Mondo di carving. E’ stata vincitrice della Coppa del Mondo di carving nel 2009 e 20 podi con 16 vittorie e 4 secondi posti. Infine Luca Pesando che ha partecipato ai mondiali juniores conquistando un argento in combinata e un bronzo in slalom gigante, Coppa del Mondo Miglior piazzamento in classifica generale 70°, Coppa Europa Miglior piazzamento in classifica generale 3º e vincitore della classifica di slalom gigante Campionati italiani 1 oro in combinata, 2 argenti e 1 bronzo in slalom gigante.

Starter d’eccezione il “n.10” del grande calcio italiano Evaristo Beccalossi sempre in campo impegnato con le delegazioni della Nazionale Italiana under 19 e 20. Uomo di sport dai grandi valori e una passione unica per la sua squadra del cuore oggi campione d'Italia, l’Inter. Dal calcio al mondo dello sci per contribuire alla lotta contro il cancro a favore della Fondazione AIRC. Domenica 5 maggio la festa continua con "Tra mare e cielo trail " Memorial Marco Foschi. Per info “Qui Laigueglia”.