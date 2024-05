La cairese Giuliana Balzano presenta al Salone del Libro di Torino il romanzo "I morti stanno bene"

Domenica 12 maggio ore 10:30 al Salone Internazionale del Libro di Torino presso la Sala Liguria, padiglione Oval, verrà presentato il libro “I morti stanno bene” della scrittrice Giuliana Balzano, edito Leucotea.

Questo è il suo ottavo romanzo. Prima volta, invece, che l’autrice si troverà a presentare in tale contesto. Il Salone Internazionale del Libro di Torino è uno degli eventi più importanti dedicati all’editoria in Italia.

L'opera, uscita lo scorso novembre, ha subito ottenuto un buon riscontro da parte dei lettori su tutto il territorio italiano. E' ambientata a Genova, città dove la Balzano è nata e vissuta fino ai suoi 27 anni. Ora vive a Cairo Montenotte.

La storia narra di Luisa che ama i cimiteri fin da quando era bambina, anche quando ancora non capiva esattamente che tipo di luoghi fossero. Crescendo ha affinato la sua capacità di osservare e ascoltare, al punto da comprendere cosa hanno da dirci i morti che, dalle foto poste sulle lapidi, sono ansiosi di raccontare la loro storia. Dietro a ogni lapide c’è una vita che ha ancora la necessità di dire, di urlare, di chiedere scusa, di essere perdonata e di perdonare. È girando per i cimiteri che osserva, ascolta e impara a vivere. Nel 1986 un fatto drammatico ribalta la vita di Luisa. Rabbia e rancore bussano alla porta del suo cuore ma, ancora una volta, il cimitero diventerà per lei un luogo sicuro dove trovare riparo. Saranno proprio i suoi morti a tenderle una mano e a fornirle i mezzi per trovare pace, per perdonare e perdonarsi.