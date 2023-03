Comunali 2023, a Ceriale "Verde è Popolare" si schiera con Piercarlo Nervo: "Col centrodestra per rilanciare il paese"

Anche "Verde è Popolare", il movimento di ispirazione cristiana inserito a pieno titolo nell’alleanza di centrodestra di governo, anche a Ceriale sarà presente insieme agli alti partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) a pieno sostegno della candidatura a sindaco di Piercarlo Nervo "che già a dimostrato ottime doti di governo; infatti, abbiamo identiche vedute per lo sviluppo dei prossimi 5 anni di Ceriale condividendo il programma della lista".

Lo riporta la referente regionale Elda Olin Verney in una nota nella quale spiega le ragioni con cui il neo partito ha scelto di schierarsi con Nervo per rilanciare il paese "che non può più attendere e che ha bisogno soprattutto di un rilancio dal punto di visto turistico, commerciale e sociale con interventi nel campo delle opere pubbliche, dell’arredo urbano, della riqualificazione delle aree ormai in forte degrado e distribuite sul territorio comunale. Su tutto impegno massimo deve essere rivolto alla zona T1, all’ex Palazzo Pesce, alle ex scuole elementari di Via Roma".

"Un ruolo fondamentale 'Verde è Popolare' lo chiederà nell’ambito delle politiche pubbliche sociali: infatti, mai come oggi, con inflazione e guerra in Ucraina, ci vuole massimo impegno al sostegno delle famiglie e anziani" chiosa la referente.