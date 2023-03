Tomatis (FdI): "Il sindaco taglia il nastro del nuovo supermercato ma diserta la riunione sull'Ato idrico"

"Ato idrico senza Albenga. Potrebbe essere questo il titolo del nuovo film andato in scena nei giorni scorsi quando a Savona è stata convocata una riunione dove una poltrona è rimasta incredibilmente vuota: quella del sindaco Riccardo Tomatis". Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di FdI in Consiglio comunale.

"Evidentemente per il nostro primo cittadino era più importante presenziare all’inaugurazione del nuovo supermercato di Leca che non tutelare gli interessi degli albenganesi – sottolinea il consigliere di FdI – Sappiamo bene che la vicenda dell’Ato idrico è una partita delicata. La mancata fusione societaria in APS – Acque Pubbliche Savonesi - rischia infatti di regalare la gestione del ciclo delle acque ai privati. Una prospettiva che si fa strada dopo che nelle tre assemblee per la definizione del soggetto unico per il servizio idrico, non solo Alassio, ma anche Albenga ha disertato gli incontri".

"L’assenza è stata sottolineata da chi invece era presente. Al sindaco e all'amministrazione comunale chiediamo quindi di spiegare ufficialmente i motivi di questa scelta e di fare chiarezza sulla propria posizione per una partita, appunto, molto importante per il futuro della gestione idrica nel nostro territorio", conclude.