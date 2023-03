Celle, riaperto il riqualificato centro di raccolta ingombranti di via Sanda

Al termine dei lavori di riqualificazione, ampliamento e riorganizzazione dello spazio, è stato riaperto da oggi l'Ecocentro di via Sanda 47 a Celle Ligure.

Nel centro di raccolta comunale adesso sono presenti 4 stalli che consentono il conferimento di legno, verde, rifiuti ingombranti e metalli più 1 stallo di deposito per l'escavatore con pinza ragno.

Inoltre sono state posizionate 3 presse per rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica e metallo e sono presenti 2 cassoni scarrabili per rifiuti biodegradabili da cucine e mense, umido e vetro.

La giunta comunale aveva approvato nella seduta del 21 ottobre 2022 l'intervento di miglioria proposto da Sat, relativo alla realizzazione di un nuovo muro perimetrale all’interno del centro di raccolta di via Sanda.

È stato così razionalizzato l’utilizzo in quanto a parità di superficie occupata e verrebbero ottenute maggiori aree da destinare al deposito dei cassoni scarrabili.

L'intervento, il cui costo è ammontato a 85mila euro non ha comportato oneri per il comune in quanto la copertura finanziaria era stata assicurata interamente da Sat.

La riapertura prevista a febbraio e poi rinviata a fine marzo aveva scatenato il malumore di diversi cellesi.