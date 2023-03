Savona, gli eventi dal 27 al 31 marzo della Libreria Ubik

La Libreria Ubik di Savona ha organizzato una settimana di eventi per gli amanti della letteratura, con incontri che spaziano dalla presentazione di un nuovo romanzo alla discussione sulle nuove forme di dipendenza contemporanee fino ad arrivare all'incontro animato per i bambini con l'autore e attore Giorgio Scaramuzzino.

Il primo evento si terrà mercoledì 29 marzo alle 18, e vedrà la partecipazione della scrittrice Margherita Oggero, vincitrice del Premio Bancarella, che presenterà il suo nuovo romanzo "Brava gente" (HarperCollins). Alla periferia nord di Torino c’è un quartiere non ricco ma pieno di persone, le cui vite si intrecciano, con il misto di caso e destino, di meschineria e generosità, di amori e odi che caratterizzano le vicende degli esseri umani. Restituendo al lettore la coralità dell’esistenza umana, in tutte le sue quotidiane miserie e i suoi improvvisi splendori che giorno dopo giorno si intrecciano in un’unica trama, Oggero conferma di essere una delle più importanti scrittrici italiane. Margherita Oggero, vincitrice del Premio Bancarella, è autrice di molti romanzi di successo tra cui “La collega tatuata” (da cui è stato tratto il film “Se devo essere sincera” con Luciana Littizzetto) e “Una piccola bestia ferita” (che ha ispirato la serie televisiva “Provaci ancora, prof!” con Veronica Pivetti).

Giovedì 30 marzo alle 18 è la volta degli psicoanalisti Silvano Posillipo, Maria Bolgiani, Norma Stalla e Maria Laura Tkach che illustreranno le nuove forme di dipendenza contemporanee. Alcool, farmaci, smartphone, video, gadgets, acquisti compulsivi, l’ossessione per un corpo senza mancanze, rappresentano le nuove dipendenze della contemporaneità. Per vivere, o per 'sopportare' l'esistenza, diventano necessarie fino al sacrificio della vita stessa. La cura, per i soggetti che ne subiscono le conseguenze, deve necessariamente passare dalle cause che ne hanno prodotto la patologia. Per questo motivo la psicoanalisi interroga i sintomi, le sofferenze nelle diverse e nuove forme, anche per la formazione di terapeuti all’altezza del compito.

Il terzo evento, che si terrà venerdì 31 marzo alle 16.30, sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'autore e attore Giorgio Scaramuzzino presenterà il suo nuovo libro "Il dubbio", in un incontro animato e creativo dove i bambini potranno giocare con le parole e scoprire la vera storia del punto interrogativo.