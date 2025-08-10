 / Attualità

Attualità | 10 agosto 2025, 09:24

Bagno di folla al Riva per Alex Del Piero, l'attaccante ha salutato i giocatori dell'Albingaunia e i tifosi (VIDEO)

Contro gli ingauni è sceso in campo il figlio Tobias, centrocampista offensivo della Sanremese

E' stata una bella sorpresa quella che Alessandro Del Piero ha voluto dedicare ai tifosi ingauni e a quelli della Sanremese.

L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha infatti salutato i protagonisti sul rettangolo verde al termine della gara contro l'Albingaunia di ieri, 9 agosto, (2-0 per i matuziani ndr), concedendosi tra sorrisi e dediche ai tifosi che sono riusciti ad avvicinarsi al rettangolo verde.

Un finale di partita che in molti non dimenticheranno, nel segno di uno dei campioni più iconici dello sport azzurro.

Gianlorenzo Tortarolo

