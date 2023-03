Altare, cattivi odori in paese: la consigliera Scotti presenta un'interrogazione

"Numerosi abitanti del centro storico di Altare, come quelli di Strada per Mallare e salita Arcara, mi hanno segnalato di dover convivere quotidianamente con cattivi odori. Preoccupata dai rischi e dalle possibili conseguenze che tale situazione potrebbe comportare, come la malattie infettive e danni ambientali, ho presentato un'interrogazione".

Cosi commenta la consigliera indipendente Rita Scotti che aggiunge: "Il comune è proprietario delle condotte principali sul territorio comunale, alle quali si allacciano gli utenti privati. Il CIRA è il gestore del servizio, il quale si occupa delle manutenzioni e del buon funzionamento per quanto concerne la fognatura e la depurazione".

"Perché, nonostante le segnalazioni fatte dai cittadini agli amministratori, il problema perduri da diversi anni? - si chiede la consigliera Scotti - I miasmi nel centro storico e lungo il rio Fossato fanno temere l'esistenza di perdite dalla rete fognaria, oppure alla possibilità di scarichi non autorizzati nel rio o suoi affluenti".

