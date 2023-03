Carcare 2023, ecco la lista del candidato sindaco Ferraro: "Esperienza e novità"

Un giusto mix di esperienze e novità: ecco la lista "Insieme per Carcare" del candidato sindaco Alessandro Ferraro.

"Sei donne e altrettanti uomini. 42 anni l'età media dei candidati. Sette riconferme e cinque new entry. Esperienza e novità, due giovanissimi con la voglia di coinvolgere i coetanei in un percorso partecipato anche delle leve in erba", spiega in una nota Ferraro.

Nel dettaglio: Andrea Alloisio, 27 anni, commesso, consigliere comunale uscente; Enrica Bertone, 48 anni, giornalista, assessore uscente ad attività produttive ed associazionismo; Franco Bologna, 68 anni, vice sindaco uscente e già sindaco dal 2009 al 2018; Giulia Carbone, 19 anni, studentessa del quinto anno del liceo Calasanzio, indirizzo Scientifico; Andrea Carlini, 19 anni, studente del quinto anno del Patetta, indirizzo Geometra; Christian De Vecchi, sindaco uscente, 49 anni, commerciante; Alessandra Marchese, 31 anni, infermiera; Patrizia Mazza, 47 anni, commessa, consigliere comunale uscente; Stefania Resio, 58 anni, docente di educazione fisica al liceo Calasanzio, consigliere comunale uscente; Giorgia Ugdonne, 45 anni, assessore uscente a cultura sport e ambiente; dipendente pubblico; Alessandro Zunino, 51 anni, assicuratore; Roberto Zunino, 30 anni, commerciante.