Storia e curiosità sui profumi di nicchia

Curare il look senza lasciare nulla al caso vuol dire, per forza di cose, scegliere bene il profumo. Chi vuole colpire per la propria raffinatezza, opta spesso per i profumi di nicchia. Se ne sente parlare frequentemente, ma non sempre con l’effettiva conoscenza in merito alle loro peculiarità. Scopriamo qualcosa di più in merito nelle prossime righe di questo articolo.

Profumi di nicchia: cosa sono e quando sono nati

I profumi di nicchia sono fragranze che, fuori da qualsiasi logica di marketing, sono realizzate puntando sull’unicità del bouquet con un approccio affine a quello delle opere d’arte. A formularli, infatti, sono spesso profumieri esperti, che hanno le conoscenze adatte a realizzare fragranze destinate a una nicchia di mercato molto ristretta ed esclusiva.

A livello tecnico, rientrano tra le quattro categorie della profumeria assieme alle fragranze naturali, a quelle normali e a quelle vintage.

Storia

La loro storia, almeno in Italia, è iniziata attorno al XIX secolo. In quel periodo, infatti, la profumeria di nicchia ha cominciato a diffondersi. Ai tempi, le fragranze avevano bouquet profondamente influenzati dagli aromi mediterranei.

Sulla scia della florida importazione delle spezie, si diffusero anche profumi di nicchia contraddistinti da sentori legati ai Paesi orientali.

Attenzione: il XIX secolo può essere considerato lo spartiacque dopo il quale è possibile parlare di profumeria di nicchia moderna. La storia di questo mondo, infatti, ha avuto inizio molto prima. Da sempre, gli alchimisti e i maghi, figure che, nell’antichità, erano sospese tra mistero, fascino e paura da parte del resto delle persone, si sono sempre cimentati nella creazione di profumazioni artigianali.

Per riporre gli ingredienti utili alla loro realizzazione, utilizzavano delle nicchie in legno. Da qui nasce l’espressione, ancora oggi utilizzata, “profumeria di nicchia”.

Tornando con il focus sulla profumeria di nicchia moderna, rammentiamo che, nel corso del XX secolo, la sua fortuna è letteralmente esplosa. A dimostrazione di ciò, è possibile ricordare l’inclusione, nell’ambito di eventi come il Cosmoprof, di realtà esperte nella realizzazione e nella distribuzione di profumi esclusivi.

Curiosità da conoscere

Scoprire il mondo della profumeria di nicchia in tutto il suo fascino vuol dire soffermarsi su alcune e interessanti curiosità. La prima cosa da ricordare al proposito riguarda il fatto che i profumi di nicchia sono unisex. Questa peculiarità si spiega facilmente. Le fragranze in questione, infatti, sono realizzate con oli e ingredienti naturali. Ciò permette al singolo profumo di adattarsi alla pelle del singolo utilizzatore, assumendo aromi unici. Per rendersi conto di quanto questi ultimi possono essere differenti, basta ricordare che la pelle degli uomini ha una temperatura media diversa rispetto a quella delle donne.

Più persistenti rispetto ai profumi destinati al mercato di massa, le fragranze di nicchia vengono prodotte anche da brand che si rivolgono a un target ampio.

Tornando un attimo al capitolo degli ingredienti, è doveroso fare presente che non tutti sono naturali. Ne esistono, infatti, diversi di origine sintetica. Una curiosità che non molti conoscono riguarda il fatto che i suddetti ingredienti non sono stati formulati negli ultimi decenni. A dimostrazione di ciò è possibile citare il caso della cumarina, composto aromatico entrato nel mondo della profumeria di nicchia all’inizio del XX secolo e ancora oggi molto utilizzato con lo scopo di richiamare sentori naturali unici, per esempio quello del fieno tagliato da poco.

Dove si possono acquistare

I profumi di nicchia in passato si potevano acquistare solamente in occasione di eventi specializzati o in contesti specifici come le farmacie e le profumerie artigianali. Al giorno d’oggi, grazie all’esplosione della popolarità di queste fragranze, le si può comprare sul web in pochi click. Non c’è bisogno di spendere cifre da capogiro: la scelta è molto ampia e si trovano profumi anche a prezzi accessibili.