Finale, si parla del nuovo Piano Sociosanitario: giovedì 30 marzo l'incontro col consigliere regionale Brunetto

Si parlerà di come evolverà nel prossimo triennio 2023-2025 la sanità territoriale, dell'Asl 2 Savonese e del distretto Finalese in particolare, nell'incontro organizzato dalla Lega - sezione di Finale giovedì 30 marzo alle ore 19 in Sala Gallesio.

Ospite e relatore sarà il presidente della commissione regionale Salute Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto, che esporrà i principali nodi del Piano Sociosanitario regionale approvato in bozza dalla giunta Toti negli scorsi giorni. L'incontro è aperto a tutti gli interessati.