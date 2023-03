Vertenza Sanac, accolta la richiesta del consigliere Arboscello: "Coordinarsi con altre regioni che ospitano la produzione"

“Ogni azione a tutela della attività produttive e dei lavoratori di Sanac è un rafforzativo a difesa di una realtà lavorativa fondamentale nel tessuto economico provinciale e regionale. Il coordinamento con le altre regioni che ospitano altre unità produttive di Sanac, come chiesto nell’Ordine del giorno presentato oggi in consiglio, è fondamentale nell'ottica di un ragionamento sull'intera filiera dell’acciaio. Mi fa piacere che anche il consiglio regionale abbia capito l’importanza di questa azione supplementare per proteggere il lavoro e abbia accolto la mia richiesta”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la discussione in aula del suo ordine del giorno sulla vertenza Sanac.