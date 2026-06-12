Rixi: "Portualità strategica, avanti con innovazione e sicurezza negli scali italiani"

"Il futuro della portualità si gioca sulla capacità di coniugare innovazione, formazione e sicurezza. Gli ormeggiatori sono una componente essenziale della catena logistica nazionale e sono chiamati a operare in scali sempre più digitalizzati, sostenibili e strategici per l’economia del Paese". Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi intervenendo al Convegno nazionale Angopi in corso a Savona.

"Il Governo ha investito oltre 6 miliardi di euro nella portualità con interventi che vanno dal cold ironing all’intermodalità, fino alla digitalizzazione delle infrastrutture. L’obiettivo è rafforzare la competitività dei nostri scali in uno scenario sempre più sfidante, nel quale il Mediterraneo è tornato al centro delle rotte globali".

"Chi lavora ogni giorno in banchina non rappresenta il passato della marineria italiana, ma una delle chiavi del suo futuro. Per questo continueremo a investire su competenze, sicurezza e innovazione tecnologica, elementi indispensabili per sostenere la crescita del sistema logistico nazionale", conclude Rixi.