Materiali resistenti alla corrosione: una panoramica dei migliori 4

La corrosione è un fenomeno naturale che può causare seri danni a strutture, impianti, attrezzature e manufatti in generale. È quindi fondamentale scegliere il giusto materiale che possa resistere alla corrosione e garantire la sicurezza e la durabilità delle opere. In questo articolo, esploreremo 4 materiali resistenti alla corrosione, ognuno con una destinazione d’uso diversa: la ghisa, le leghe di alluminio, il titanio e l'acciaio inox.

Ghisa

La ghisa è una lega ferrosa dalle eccellenti caratteristiche meccaniche, come la resistenza alla corrosione, che la rende un materiale d'elezione per numerose applicazioni industriali. Si differenzia dall'acciaio per una minore flessibilità ma, come si può evincere da quest'articolo sulle caratteristiche della ghisa g25, la sua varietà di tipologie la rende adatta a una vasta gamma di settori. Tra questi, l'automotive, l'idraulica e la meccanica di precisione. In base all'utilizzo, occorre selezionare il tipo più appropriato, optando tra ghisa grigia, bianca, sferoidale e malleabile; ognuna con caratteristiche e proprietà diverse, che consentono di soddisfare le esigenze industriali più disparate.

A seconda delle necessità di lavorazione, è possibile scegliere una delle quattro tipologie. Ad esempio, la ghisa grigia è particolarmente capace nell’assorbire le vibrazioni meccaniche, mentre la ghisa bianca è caratterizzata da una grande durezza. La ghisa sferoidale, invece, presenta una elevata resistenza alla trazione e alla compressione, mentre la ghisa malleabile garantisce una lavorabilità eccellente.

Leghe di alluminio

Le leghe di alluminio costituiscono una classe di materiali estremamente versatili, che hanno trovato grande impiego in campi diversi, dall'aeronautica al campo ferroviario, dai telai delle biciclette agli accessori da cucina, fino alle applicazioni criogeniche. Le loro proprietà, quali leggerezza, resistenza meccanica e alla corrosione, ne fanno una scelta particolarmente vantaggiosa, in grado di soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali.

Le leghe di alluminio, come suggerisce il nome, sono composte principalmente da alluminio, ma possono anche contenere rame, zinco, manganese, silicio o magnesio. La presenza di questi elementi aiuta a modificarne le proprietà meccaniche. In genere non sono soggette a corrosione, ma subiscono fenomeni particolari in base alle condizioni in cui si trovano: parliamo di tensocorrosione, corrosione localizzata, per sfregamento e galvanica. Spesso si usa un rivestimento protettivo dato da alluminio puro, a cui segue una placcatura a freddo.

Titanio

Il titanio è uno dei metalli più resistenti presenti in natura, nonché uno dei più abbondanti. Tuttavia, è impossibile trovarlo libero, ma sempre e solo legato in composti di vario tipo. Viene principalmente estratto dall'ilmenite o dal rutilo attraverso un processo molto complesso che ne determina un innalzamento del prezzo sul mercato.

Grazie alle sue proprietà, il titanio è diventato estremamente utile in una varietà di applicazioni. È leggero ma resistente, dunque perfetto per essere utilizzato nella costruzione di strutture aerospaziali, automobili, parti di macchinari, gioielli e molto altro ancora. È anche un eccellente materiale da costruzione per le apparecchiature destinate a essere utilizzate in ambiente farmaceutico, poiché è altamente resistente alla corrosione da sostanze chimiche.

Inoltre, si tratta di un elemento bioinerte che può essere usato per l’implantologia medica, come parti di protesi e impianti dentali, impianti ortopedici e altre applicazioni mediche. È anche noto per essere resistente alle alte temperature, il che lo rende ideale per la fabbricazione di motori a reazione.

Acciaio Inox

Per acciaio inox intendiamo una lega di acciaio con almeno un 10,5% di cromo, a cui si aggiungono altri elementi come il nichel e il molibdeno; una composizione che gli dona una resistenza eccezionale alla corrosione e all’ossidazione.

Grazie a queste sue caratteristiche, è uno dei materiali più popolari nella produzione di prodotti di consumo. Viene spesso utilizzato in cucina, nell’arredamento, nell’automotive e nell’edilizia. Anche nell'industria alimentare, l'acciaio inox è la scelta ideale perché non reagisce con gli alimenti e non assorbe i loro odori o sapori. Inoltre, è uno dei migliori materiali per l'assemblaggio di parti, poiché ha una resistenza superiore alle alte temperature e all'usura.