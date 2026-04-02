Con eVISO giro il Tour of the Alps pedala con più energia

Nel ciclismo contano la passione e il coraggio di chi decide di rompere gli schemi e dare spettacolo. Sono gli attaccanti, coloro che si lanciano all’avventura senza certezze, a rendere viva e sfidante una competizione ciclistica. Proprio a questa tipologia di corridori, coraggiosi e combattivi, è dedicata, anche quest’anno, una maglia speciale del Tour of the Alps . In vista della 49.esima edizione dell’evento ciclistico euro-regionale, in programma dal 20 al 24 aprile, questo riconoscimento si rinnova grazie ad eVISO giro, Top Partner del Tour of the Alps.

L’accordo di sponsorizzazione è stato sottoscritto da Infront, responsabile dei diritti marketing e commerciali e della produzione TV dell’evento organizzato da Sport Alto Garda, che quest’anno celebra il decennale del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2016 da Tirolo, Alto Adige e Trentino.

eVISO , azienda tecnologica specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per tutte le tipologie di utenti, ha lanciato l’app gratuita eVISO giro . L’app trasforma l’attività fisica (pedalata, corsa, camminata, nuoto, etc.) in sconti sulla bolletta dell’energia elettrica eVISO. Integrandosi con app come Strava, Garmin, Apple Salute o Google Fit, eVISO giro converte i passi e i chilometri percorsi in energia virtuale, facendo accumulare ai fruitori sconti mensili.

Il logo di eVISO giro sarà ben visibile sulla maglia speciale dedicata al corridore più combattivo del Tour of the Alps, realizzata – come tutte le altre maglie di leader della corsa euro-regionale – da Alé Cycling. Il corridore più coraggioso del Tour of the Alps, quello che avrà percorso il maggior numero di chilometri in fuga nel corso della gara a tappe, sarà premiato giorno per giorno sul palco al termine della corsa.

Lo scorso anno la speciale classifica è stata conquistata dallo scalatore olandese Koen Bouwman del Team Jayco AlUla, protagonista di un buon quarto posto nel gran finale di Lienz e secondo nella graduatoria dei Gran Premi della Montagna.

“Nel ciclismo la corsa prende vita grazie a chi sceglie di portare energia alla gara, per questo siamo particolarmente orgogliosi di legare il logo di eVISO giro alla Maglia Speciale TOTA 2026 del Tour of the Alps, dedicata all’atleta più combattivo”, ha commentato Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO. “Premiare chi percorre più chilometri all’attacco significa riconoscere il valore della determinazione e della capacità di generare energia nella gara, valori molto vicini ad eVISO giro, la prima app che trasforma le attività sportive in sconto sulla bolletta. Sostenere questa maglia speciale nel contesto del Tour of the Alps rappresenta quindi un modo concreto per celebrare chi sceglie di mettersi in gioco e di fare la differenza.”

“La partnership con eVISO giro è la dimostrazione concreta di quanto il Tour of the Alps sia oggi un contesto attrattivo per aziende innovative, in grado di dialogare con una community giovane e attiva. Questa maglia va oltre il risultato agonistico: rappresenta un tributo a chi osa, a chi interpreta la corsa con fantasia e intraprendenza, valori che sentiamo profondamente nostri anche in Infront. Siamo entusiasti di affiancare il #TotA in un’evoluzione che mette insieme tradizione sportiva e sguardo al futuro”, ha dichiarato Stefano Deantoni, Marketing Director di Infront Italy.

In occasione del Tour of the Alps, eVISO giro ha inoltre promosso un’iniziativa dedicata alla propria community digitale, con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti in un’esperienza diretta dell’evento. Attraverso i canali social ufficiali ( Strava , Instagram , Facebook ), è stato lanciato un contest che mette in palio quattro inviti per l’area hospitality della tappa finale, destinati a due vincitori con accompagnatore.

La partecipazione prevede alcune semplici attività di ingaggio digitale, tra cui la connessione alla pagina ufficiale eVISO giro, la condivisione del contenuto e l’interazione con la community. Il contest è attivo fino al 16 aprile, con estrazione prevista il 17 aprile tra tutti i partecipanti che rispetteranno i criteri indicati. I nominativi dei vincitori saranno comunicati attraverso i canali social eVISO giro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di eVISO volto a valorizzare il legame tra energia, sport e partecipazione attiva, offrendo alla community l’opportunità di vivere da vicino uno dei momenti più significativi della competizione. I biglietti sono stati messi a disposizione nell’ambito dell’accordo di partnership legato al Tour of the Alps.