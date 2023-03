Vivi la passione della salsa: a Cuneo il concerto live di Tony Velardi

Se sei alla ricerca di una serata di puro divertimento, il concerto live di salsa che si terrà tra due settimane al Type Club di Centallo (Cuneo) è l'evento perfetto per te.

Un gruppo composto da 8 talentuosi musicisti porterà sulla scena la passione e l'energia della musica latina, creando un'atmosfera coinvolgente e travolgente.

Tony Velardi è un pianista, compositore, arrangiatore e produttore attivo nella musica latina. Da molti anni è protagonista come musicista/pianista nei principali festival internazionali, con riconoscimenti e premi a livello internazionali.

Vanta numerose partecipazioni a tournée di Artisti di fama mondiale nel genere latino.

Venerdì 14 aprile Toni Velardi proporrà un repertorio di salsa portoricana, cubana, colombiana e venezuelana con l'intento di far ballare e divertire tutto il pubblico presente. Uno spettacolo carico di emozioni da non perdere, puramente dedicato ai ballerini e amanti del genere, e della musica dal vivo!

Durante il concerto, i musicisti si esibiranno in esaltanti soli strumentali e canzoni incalzanti, che faranno ballare tutti i presenti. I ritmi della salsa sono capaci di coinvolgere tutti, anche chi non ha mai ballato prima. Non lasciarti sfuggire l'occasione di partecipare a un'esperienza unica, che ti porterà in un mondo fatto di ritmo, divertimento e energia.

Durante la serata ci saranno spazi dove Prince DJ ci farà ballare le sue selezioni di Bachata e Kizomba.

Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria a 10 euro.

Non perdere l'occasione di ballare con noi al ritmo della salsa! Ti aspettiamo!

Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175 – 338-2250314 Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo (CN), in Regione Madonna dei Prati 285