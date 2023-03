A Cairo Montenotte la presentazione del libro “La scelta di Lea. La ribellione di una donna alla ‘ndrangheta”

In vista del prossimo anniversario della Liberazione, il Coordinamento Donne ANPI della Provincia di Savona, Libera Savona e la Sezione Soci Coop Liguria di Cairo presentano il libro “La scelta di Lea. La ribellione di una donna alla ‘ndrangheta” della giornalista Marika Demaria.



Il libro approfondisce la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia cresciuta in una famiglia ‘ndranghetista, che pagò con la vita la scelta di collaborare con i magistrati. A dialogare con l’autrice sarà Luca Losio di Libera Savona.



L'appuntamento è fissato per sabato 1 aprile, alle 16.00, nella Biblioteca civica ‘F.C. Rossi’ di Cairo Montenotte. L’incontro, a ingresso libero, ha ottenuto il patrocinio del Comune cairese.



L’autrice Marika Demaria così ci racconta l’attualità del libro e della storia di Lea: "Era ottobre 2013 quando La scelta di Lea uscì per la prima volta, con Melampo editore. Da allora, le esperienze virtuose in memoria di Lea Garofalo si sono moltiplicate, assumendo le forme artistiche più variegate. Il senso di questa edizione aggiornata del libro, in uscita con la casa editrice Zolfo, è di raccontare, dal giorno dei funerali di Lea Garofalo, la meraviglia di iniziative che cittadini e istituzioni hanno ideato e realizzato: dagli spettacoli teatrali al protocollo Liberi di scegliere, dai pellegrinaggi alle canzoni, dai film ai fumetti. Meraviglie che l'autrice ha vissuto in prima persona e delle quali ha inteso farsi portavoce. A dimostrazione che ognuno può, nel piccolo, fare la propria parte. L'edizione aggiornata del libro restituisce anche la totale verità giudiziaria del processo, che nel primo libro era raccontata fino al punto in cui si era fermato, cioè la sentenza di secondo grado. Anche questo, è un modo per rendere onore alla memoria di Lea Garofalo e per ricordare l'impegno e il coraggio suo e di sua figlia Denise".



A nome del Coordinamento donne ANPI provinciale, che ha promosso l’iniziativa, Maria Grazia Sartore evidenzia la volontà di “testimoniare la lotta delle donne partigiane contro il nazifascismo e l’attuale ribellione delle donne alle mafie. Il Coordinamento donne ANPI infatti non si limita a tramandare la memoria, pur doverosa, della Resistenza femminile, ma è solidale e vicino a ogni Resistenza in cui siano protagoniste o vittime le donne di oggi, in Italia e in ogni parte del mondo".



“Libera è nata nel 1995 come rete di associazioni – spiega Luca Losio – questo incontro nasce pertanto da collaborazioni solide e di vecchia data. L'impegno delle donne contro le mafie è un tema molto caro a Libera e rappresenta una forma di resistenza contro il giogo di una mentalità illiberale e maschilista come quella mafiosa, simile a quella del nazifascismo”.



“La Sezione Soci Coop di Cairo – conclude il Presidente Giuliano Bertone – è orgogliosa di unirsi a questa iniziativa, coerente con l’enorme sforzo che Coop porta avanti nella lotta alla criminalità organizzata, per la difesa della legalità e il recupero dei territori, attraverso iniziative concrete e progetti di ampio respiro, affiancandosi a Libera e alle altre realtà di rinascita. Tra queste contraddistingue Coop soprattutto il supporto offerto ai prodotti ricavati da terre confiscate alle mafie, ai quali viene offerto mercato e la possibilità di accedere a una vasta platea di soci e consumatori. Questo impegno è la diretta emanazione dei valori di legalità, rispetto della dignità umana e dei lavoratori, ma anche di qualità e sicurezza del prodotto che ogni giorno Coop offre. È quindi un onore condividere con chi porta avanti queste battaglie una giornata di importante divulgazione, che testimonia quanta strada si è percorsa insieme”.