Finale, il recupero del Teatro Sivori avanza: in arrivo altri 700mila euro dalla Regione

Sono sempre in corso, quotidianamente, i lavori per il recupero del Teatro "Camillo Sivori" di Finale. Arrivate nell'ultimo periodo altre buone notizie che fanno ben sperare per l'oramai prossimo recupero integrale del complesso situato a Finalmarina lungo la via Aurelia all'altezza di via Torino, in una zona centrale della cittadina.

Se il Comune negli ultimi periodi ha stabilito di investire 750mila euro nei lavori necessari per arrivare in un prossimo futuro a riaprire la struttura, grazie all'impegno costante del consigliere Pier Paolo Cervone che si è fatto promotore dell'istanza del teatro anche presso il presidente della Regione Giovanni Toti, da Genova arriveranno altri 700mila euro.

Questi si andranno ad aggiungere agli 800mila che sta investendo la Sovritendenza regionale nel ridotto del complesso, negli impianti e per l'opera di pavimentazione di platea e palcoscenico.

Tre interventi in simultanea, per un totale di oltre due milioni di euro, che avvicinano sempre più il traguardo: con il nuovo finanziamento sarà possibile completare il restauro di palchetti, pavimenti, scale, serramenti, infissi, illuminazione.

Soddisfazione dal sindaco Ugo Frascherelli: "Ci avviciniamo sempre più al traguardo. Per Finale si tratta di tornare ad avere una storica sala dove poter ospitare spettacoli di musica, lirica e teatro che purtroppo aveva dovuto chiudere negli anni '60 del Novecento perché non rispondeva più ai criteri di sicurezza".

"Abbiamo ritenuto doveroso intervenire e lo facciamo volentieri. I lavori sono stati avviati dalle due amministrazioni del sindaco Cervone e poi si sono interrotti. Noi li abbiamo ripresi arrivando in una buona fase, ormai prossimi al traguardo. Per questo la soddisfazione è grande" afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

"Per Finale si tratta di un importante risultato - chiude il primo cittadino - recuperiamo il passato per tornare al presente con un complesso in più da destinare alla musica, allo spettacolo, al teatro della nostra città".