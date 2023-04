Storico filare di platani ad Albisola Superiore, il WWF Savona: "Ripristinarlo con specie idonee"

Il WWF Savona ha scritto al Comune di Albisola Superiore, alla Regione Liguria (settore tutela del paesaggio) ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Savona e Imperia, chiedendo il ripristino dello storico filare di alberi lungo Corso Ferrari ad Albisola Superiore e Capo.

"Visto che il WWF Savona si occupa di tutela del territorio e delle bellezze naturali e segue da molto tempo la vicenda del taglio degli esemplari di platani appartenenti agli storici filari albisolesi - spiegano dal WWF savonese - Constatato che il tratto stradale di Corso Ferrari è stato oggetto nei giorni scorsi di ulteriori abbattimenti di esemplari di platano facenti parte dei filari storici; considerato che negli anni passati i viali alberati di corso Mazzini e Ferrari sono stati notevolmente ridotti con taglio di piante e loro mancata sostituzione in buona parte del percorso principale (esclusa l’area della rotatoria); mentre alcune nuove piantumazioni con esemplari di Prunus sono state effettuate lungo Corso Mazzini, nulla è stato fatto lungo Corso Ferrari".

Pertanto, il WWF ha chiesto agli Enti competenti preposti alla loro tutela, "se e come verranno salvaguardati i restanti alberi di alto fusto facenti parte dello storico viale alberato di Corso Ferrari oramai quasi del tutto scomparso ed in particolare: se è stato predisposto un adeguato piano agronomico e/o progetto di ripristino del verde oggetto di eliminazione negli anni precedenti; eventuali progetti/interventi che prevedano la sostituzione degli esemplari eliminati con esemplari idonei per specie e dimensione con alberature di 3°-4° categoria".

"Si osserva che i filari alberati sono sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. , e ricadenti all’interno dell’assetto insediativo SU, PU e ID-MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ; e che tali interventi di abbattimento avvenuti negli anni ,privi di ripiantumazioni o interventi di mitigazione a verde alberato, se non attuati con ripristini; provocherebbero una incongrua trasformazione del paesaggio e del territorio non in linea con quanto disposto dal Codice del Paesaggio oltreché non conformi con quanto disposto dal vigente P.T.C.P. (N.di A. Art. 35, comma 3, Art. 36, ART. 44)" concludono dal WWF savonese.