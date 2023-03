Savona, la benedizione dei rami di ulivo e palma sarà in piazza Sisto IV

Il 2 aprile sarà la Domenica delle Palme, detta anche "de Passione Domini" ("della Passione del Signore") e con cui ha inizio la Settimana Santa. Alle ore 10 circa in piazza Sisto IV monsignor Calogero Marino benedirà i rami di ulivo e palma, a seguire partirà la consueta processione verso la Cattedrale Nostra Signora Assunta, dove il vescovo presiederà la messa. In tale giorno si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella ad un asino e osannato dalla gente: radunata dalle voci del suo arrivo, la folla stese a terra i mantelli mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno e, agitandoli festosamente, lo salutava e gli rendeva onore.

Lunedì 3 aprile dalle ore 17 alle 18 circa si svolgerà la "Via Crucis delle cassette", una processione lungo le vie del quartiere Fornaci in cui saranno posizionate le riproduzioni in ceramica delle "casse" del Venerdì Santo, realizzate dall'artista Franco Bonomini. Il percorso avrà inizio dal sagrato della Chiesa Santa Maria della Neve, proseguirà in via Giuseppe Saredo, corso Vittorio Veneto, via Ruggero Leoncavallo e ancora in via Saredo per poi concludersi nella parrocchiale.