Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, le iniziative organizzate dall'Asl 2 con le associazioni del territorio

In occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, sono tante le iniziative organizzate dalla Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza (NPIA) di Asl 2, in collaborazione con l’Associazione Guardami negli occhi e l’ANFFAS Albenga APS-ETS, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la formazione e la sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica rispetto al Disturbo dello Spettro Autistico.

La prima è in programma lunedì 3 aprile e si tratta di un convegno gratuito dal Titolo “Autismo: lo stato dell’arte sul territorio” rivolta al personale medico e sanitario, agli insegnanti, agli educatori e a tutta la popolazione sensibile all’argomento. Sede dell’incontro l’Aula Magna dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sempre in ambito formativo sono previsti nel mese di aprile una serie di Laboratori su tematiche specifiche rivolti a insegnanti ed educatori tenuti dai terapisti della SSD NPIA di Asl 2, presso la Sala del Volontariato sita in Via San Lorenzo 6 a Savona.

“L’interesse sia per il convegno che per i Laboratori è stato altissimo. Le iscrizioni sono esaurite in pochissimo tempo” fanno sapere gli organizzatori.

Infine sono in programma due diversi Open Day delle associazioni sportive e ricreative del territorio rivolti alle famiglie di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disturbi del Neurosviluppo.

Il primo Open day si terrà il 4 aprile ad Albenga presso NonUnoMeno Sociale Bar nel Parco peter pan di Via San Dalmazia, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il secondo si terrà il 5 aprile a Quiliano presso il Palasport, dalle ore 15.00 alle 18.00.

I disturbi dello spettro autistico (dall’inglese Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi. In Italia, si stima 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi rispetto che le femmine e un trend in continuo aumento.

"Presso i nostri ambulatori attualmente abbiamo in carico circa 300 pazienti; negli ultimi anni le diagnosi sono gradualmente aumentate: nel 2021 abbiamo diagnosticato 30 casi di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, nel 2022 le diagnosi sono salite a 42 - spiega la dottoressa Paola Bona, responsabile della S.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di ASL 2 e continua - Abbiamo pensato e organizzato tutte queste iniziative soprattutto con lo scopo di informare operatori, educatori e docenti su questa tipologia di disturbo ma non solo, il nostro pensiero va sempre anche alle famiglie e al contesto sociale in cui sono inseriti questi bambini e questi ragazzi: a loro sono dedicate le attività volte a promuovere e divulgare le attività educative, ricreative o sportive a disposizione sul nostro territorio".

"Vorremmo ringraziare tutte le associazioni ed i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di queste iniziative e vorremmo sottolineare quanto sia preziosi anche il loro contributo per supportare le famiglie che devono fare i conti con la gestione anche quotidiana di queste problematiche", conclude la dottoressa Bona.