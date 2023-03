Savona, al via la 14ª Edizione del Concorso Letterario Internazionale "Premio Enrico Bonino"

L’Associazione culturale LiberArti di Savona rinnova il piacere di bandire, per la 14ª Edizione, il Concorso Letterario Internazionale PREMIO ENRICO BONINO Anno 2023.

Il Bando di concorso, che ha scadenza il 31 maggio 2023, quest’anno presenta una nuova versione con cinque Sezioni:

SEZIONE A – POESIA A TEMA LIBERO (dedicata alla memoria del poeta Enrico Bonino e del figlio Ferdinando Bonino che ha tanto operato per il successo del Concorso)

SEZIONE B – RACCOLTE DI POESIA (inedite o edite dal 2017)

SEZIONE C – RACCONTO A TEMA LIBERO

SEZIONE D – ROMANZO, RACCOLTA DI RACCONTI (inediti o editi dal 2017)

SEZIONE E – ROMANZO,RACCOLTA DI RACCONTI GIALLI O NOIR

ENRICO BONINO (1922–2005), poeta e scrittore ligure, è nato ad Albissola Marina il 6 dicembre 1922. È stato Sindaco e pubblico amministratore di Albissola Marina, città nella quale ha vissuto con la famiglia. Ha rivestito diverse importanti cariche politiche. Vincitore di importanti premi letterari, gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia nella sede della Columbia University di New York. Molte sono le sue opere pubblicate. Il 21 maggio 1986 ha visto la luce il suo libro in ceramica, Omaggio a Maria, con la collaborazione del pittore Giampaolo Parini, contenente quattro sonetti riportati su pagine di maiolica dal ceramista Bepi Mazzotti: l’opera è uscita in quindici esemplari numerati, il primo dei quali è stato donato al Santo Padre Giovanni Paolo II durante un’udienza speciale. Amico e sodale di Angelo Barile, Adriano Grande, Camillo Sbarbaro, strinse rapporti di grande affinità intellettuale con Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo e Rafael Alberti che tradusse in castigliano la sua poesia La mia terra. Nel 2005 Enrico Bonino ci ha lasciati. La sua ultima raccolta di poesie e di prose, Passeggiando con Proust, è uscita postuma nel 2007. Il 16 luglio 2016 l’Amministrazione Comunale di Albissola Marina gli ha intitolato la piazza in contiguità con la Passeggiata degli Artisti denominandola Anfiteatro Enrico Bonino –Poeta. La prolusione della cerimonia è stata tenuta dal professor Sergio Giuliani.

FERNANDO BONINO è nato ad Albissola Marina il 30/08/1947.Dopo gli studi al Liceo Classico ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova studiando diritto con Trimarchi e Rodotà, economia politica con Guerci, scienza della finanza con Uckmar. Ha lavorato nella Banca di Roma. È stato Delegato Provinciale del Movimento Giovanile della D.C. di Savona e componente delle Direzione Nazionale (1970/74). Iscritto alla CISL dal 1974, è stato Segretario Generale della FIBA CISL di Savona e successivamente della FNP CISL di Savona, eletto nei rispettivi organismi regionali e nazionali. È stato componente della Commissione Etica provinciale della D.C. di Savona dopo tangentopoli e consigliere comunale ad Albissola Marina con delega alla Cultura (1995/99). Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Provinciale INPS di Savona (2001/2005). Dopo una vita dedicata all’impegno civile, dimostrando costantemente un’attenta sensibilità verso la cultura, muore improvvisamente il 17 Dicembre 2018.

Tutti i dettagli si possono trovare nel bando allegato.