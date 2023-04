Rifiuti abbandonati a Dego, Piana e Giusvalla: blitz delle Guardie WWF

Prosegue l’attività di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio.

In questo caso hanno rinvenuto nelle diverse aree ricadenti nei comuni di Dego (località Ponte valla, Chiaffoni e Isola), Piana Crixia (località Casa Nova, Case Tone, Case Alberghi) e Giusvalla (località Bucchei) diversi luoghi interessati da abbandoni di rifiuti.

"Una situazione che va avanti da diversi anni e che già le guardie WWF di Savona aveva segnalato alle rispettive amministrazioni comunali ed al servizio strade della Provincia di Savona", afferma il responsabile Marco Piombo.

"I siti segnalati non sono stati ancora bonificati. In questo periodo si sta procedendo ad una vera e propria catalogazione delle aree a rischio abbandoni rifiuti a livello provinciale. Molti degli abbandoni sono di vecchia data, coperti da vegetazione e si trovano all’interno di rii ed impluvi con il rischio di essere trascinati a valle in caso di eventi alluvionali".

"Per tanto abbiamo provveduto a segnalare questa grave situazione agli enti preposti, ed attendono riscontri a breve termine dai comuni interessati circa i provvedimenti da intraprendere per azioni di rimozione e bonifica dei siti", conclude.