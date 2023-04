Laigueglia, tutto pronto per la 12° edizione della manifestazione ludico-sportiva "Sci di Fondo On The Beach 2023"

Sabato 29 aprile nella Baia del Sole a Laigueglia, l'originale manifestazione ludico-sportiva "Sci di Fondo On The Beach 2023" dodicesima edizione. A sfidarsi sulla sabbia le squadre provenienti da diverse località sciistiche, anche se non mancheranno quelle locali pronte a difendere il territorio.

Sulle spiagge di Laigueglia dai bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai Bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti, si svolgeranno le gare di Sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior), Biathlon, Fat Bike, “Tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole, ma non mancheranno sicuramente le novità.

Presenti anche le “Shuttle Bike” biciclette sull’acqua da provare gratuitamente.

Stelle e campioni dello sci di fondo presenti per questa straordinaria edizione come l’ex fondista Elisa Brocard e l’ex dello sci alpino Alessandra Merlin nonché il biathleta italiano più medagliato Dominik Windisch new entry di quest’anno.

Al momento confermata la presenza delle squadre di Clusone (BG), Pragelato (TO), Valle Pesio (CN), Entracque (CN), Torgnon (AO), Valsavarenche (AO), Rasun Anterselva (BZ) Alto Adige, ma molte altre località piemontesi e valdostane confermeranno la loro presenza a giorni.

Aperte ancora le iscrizioni (gratuite) per partecipare all’evento e promuovere la propria località. Basta presentarsi con una squadra formata da 4/5 elementi muniti di entusiasmo e voglia di divertirsi e scrivere a agenzia@eccoci.it o telefonando al numero 3355993573 Marco Dottore.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in coo-partecipazione con il Comune di Laigueglia e tutte le associazioni e categorie cittadine.

La manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.