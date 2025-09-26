Savona, dal 6 ottobre la città sarà interessata dal Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2025

Dal 6 ottobre Savona sarà interessata dall’edizione 2025 del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, la rilevazione statistica che ogni anno coinvolge un campione rappresentativo di famiglie italiane.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, offrendo dati utili per confronti nel tempo e con altri Paesi. La collaborazione delle famiglie campione è fondamentale per arricchire questo prezioso patrimonio informativo e conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

I cittadini savonesi inclusi nel campione saranno informati tramite due modalità: lettera nominativa dell’ISTAT (rilevazione da lista), lettera informativa e locandina che annuncia il Censimento e la visita di un rilevatore (rilevazione areale)

La rilevazione da lista prevede la compilazione del questionario online sul sito Ista, riservata alle famiglie che ricevono una lettera nominativa contenente le credenziali di accesso.

Le fasi della rilevazione di lista sono due: Fase 1 – Dal 7 ottobre al 9 dicembre 2025: compilazione autonoma del questionario online (clicca QUI), inserendo le credenziali ricevute nella lettera o accedendo tramite SPID o CIE. Su richiesta, è possibile ricevere supporto dal Comune. Fase 2 – Dal 12 novembre al 23 dicembre 2025: recupero delle mancate risposte tramite contatto telefonico o domiciliare da parte degli operatori comunali o dei rilevatori, oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR).

La rilevazione areale riguarda i cittadini residenti nei “territori campione” e prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune.

Dal 6 ottobre al 18 novembre 2025: rilevazione porta a porta o presso i Ccr da parte dei rilevatori; dal 6 ottobre all’11 novembre 2025: restituzione autonoma dei questionari e dal 12 novembre al 23 dicembre 2025: recupero delle mancate risposte da parte dei rilevatori. L’Istat ricorda che rispondere al questionario del Censimento è un obbligo di legge.