Albenga, scontro moto-camioncino sull'Aurelia: due feriti in codice rosso al Santa Corona (FOTO)

Intorno alle 18.30 è stato lanciato l'allarme per un incidente avvenuto sull'Aurelia ad Albenga (in prossimità del distributore di benzina e della fermata del bus, zona Fortini) e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Ad essere coinvolte una moto e un camioncino che, secondo le prime informazioni, si sarebbero scontrate.

Sul posto immediato il soccorso dei vigili del fuoco, della Croce Rossa di Ceriale e della Croce Bianca di Albenga oltre che dell'automedica del 118.

Il conducente della moto e la persona che viaggiava al volante del camioncino sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santa Corona.

Per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, il traffico ha subito rallentamenti: a regolare la circolazione le guardie ecozoofile che al momento del sinistro transitavano in zona.