Rissa sulla spiaggia libera, arrivano carabinieri e Polizia Locale: due feriti

Rissa nel tardo pomeriggio nel tratto di spiaggia libera compreso tra i Bagni San Donato e i Bagni Gabbiano. A essere coinvolti sono stati il bagnino di uno dei due stabilimenti balneari e un bagnante.

Il diverbio, le cui cause sono ancora da chiarire, sarebbe iniziato intorno alle 18.30, per poi degenerare rapidamente dalle parole ai fatti e trasformarsi in una vera e propria rissa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due pattuglie della Polizia Locale e due ambulanze della Croce Bianca di Finale Ligure.

Il bilancio è di due persone ferite: il bagnino all'arcata sopraccigliare e il bagnante, un giovane turista, al timpano, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo al Santa Corona.