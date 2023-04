Diocesi Savona-Noli, aperte le iscrizioni del pellegrinaggio al Santuario di Soviore

Sabato 20 maggio Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport organizza un pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora di Soviore, sulle alture di Monterosso al Mare, in provincia de La Spezia, in una posizione panoramica e di incomparabile bellezza. Risale al '200, è il più antico della Liguria ed è noto per il suo antico organo Argati e una statua lignea della Madonna con il Cristo Risorto. Dispone anche di foresteria, bar e ristoro.

Dal piazzale, sotto l'ombra di lecci secolari, la vista spazia dalla costa di Monterosso al promontorio di Punta Mesco e al più lontano Monte di Portofino. Nelle limpide giornate di tramontana si vedono all’orizzonte la Corsica, l'Arcipelago toscano e le Alpi Marittime. Ben visibile e l’inconfondibile è la vetta del Monviso.

La partenza è prevista alle ore 7:30 da piazza Goffredo Mameli a Savona (lato ex Banca d’Italia). Il costo della partecipazione è 50 € a persona, compresi bus e assicurazione (minimo 30 iscritti). Per le prenotazioni bisogna rivolgersi entro il 10 maggio all’ufficio diocesano presso il Centro Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4 a Savona, il mercoledì dalle 10 a mezzogiorno. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 3297815585.