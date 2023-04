Fionda 2023, ad Albenga da sabato 15 aprile via alle prenotazioni per la 20esima edizione

La ventesima "Fionda di legno" dei Fieui di Caruggi sarà consegnata alla vincitrice o al vincitore 2023 da Antonio Ricci domenica 28 maggio, alle ore 18, nel Teatro Ambra di Albenga.

Si prevede, come sempre, la sala completamente esaurita in ogni ordine di posti: “Proprio per questo - spiegano i Fieui - allo scopo di evitare un afflusso disordinato e concentrato in poco tempo il giorno stesso della premiazione, per accaparrarsi i posti a sedere, da alcuni anni è stato istituito, anche per ragioni di sicurezza, il sistema delle prenotazioni con offerta a scopo benefico”.

Per questo sarà possibile, a partire da sabato 15 aprile alle ore 8, prenotare un posto numerato per l'evento del 28 maggio.

La somma raccolta sarà interamente devoluta a Ente o Associazione indicati dalla persona premiata con la Fionda.

Lo scorso anno Sigfrido Ranucci (vincitore 2022) aveva deciso di contribuire con il ricavato delle prenotazioni all'acquisto di un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga.

“La raccolta delle prenotazioni - precisano i Fieui - avrà luogo presso il Caffè Ai Giardinetti che ringraziamo per la generosa collaborazione. Come sempre, in caso di coda, sarà possibile prenotare al massimo sei posti e, in caso di ulteriori prenotazioni, occorrerà rimettersi in coda”.

E chissà se anche questa volta si assisterà alle levatacce in piena notte da parte di chi non vuole correre il rischio di perdersi l'evento.

Sempre segreto il nome della vincitrice o del vincitore. Si sa soltanto che si tratterà di una Fionda all'insegna del buonumore e della solidarietà.