Lutto ad Albenga per la scomparsa di Mauro Calvi

L’Amministrazione Comunale di Albenga esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Calvi, figura molto conosciuta e stimata in città, da sempre impegnata nella promozione del territorio e nella vita sociale ingauna.

Per molti anni Mauro Calvi ha fatto parte del Comitato Locale Turismo (CLT) di Albenga e ha rappresentato la FAITA Liguria (Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta), distinguendosi per il costante impegno a favore dello sviluppo turistico del territorio.

Sempre disponibile al confronto e alla collaborazione, ha partecipato attivamente a numerose iniziative, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria passione per contribuire alla crescita della città.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, dichiara: “Con la scomparsa di Mauro Calvi Albenga perde una persona profondamente legata alla città e al suo sviluppo. Mauro è stato per anni un punto di riferimento, sempre presente, propositivo e disponibile a collaborare per la realizzazione di iniziative volte a valorizzare il nostro territorio. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità ingauna esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”

Il Rosario sarà recitato domenica 7 giugno alle18.00 nella camera mortuaria di Albenga. I funerali si terranno lunedì 8 giugno alle 16.00 nella Cattedrale di San Michele ad Albenga.