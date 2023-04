Richiesta preventivo per la ristrutturazione del bagno

Ci sono molte persone e soprattutto molte famiglie ma anche molti imprenditori potenzialmente come vedremo all'interno dell'articolo che a malincuore spesso sono costretti ad informarsi su una richiesta preventivo ristrutturazione bagno perché ormai hanno deciso che non possono più andare avanti così per quanto riguarda questa stanza così importante della casa o di qualsiasi altro tipo di locale.

A proposito dell'altro tipo di locale noi ci riferiamo agli imprenditori perché potrebbe darsi che magari si tratta di una persona che ha un ristorante con vari bagni o addirittura un albergo e ha bisogno di un intervento di ristrutturazione per poter mettere a disposizione dei bagni decenti per i clienti che altrimenti nemmeno ci vanno in quel ristorante e soprattutto non ci vanno in quello hotel o in qualsiasi altra struttura ricettiva.

Ci sono famiglie o imprenditori che magari non versano in delle condizioni economiche brillanti e quindi giustamente la prima cosa che vogliono sapere è per quanto riguarda il preventivo di questo intervento di ristrutturazione, perché si rendono conto che ormai la situazione è compromessa e bisogna muoversi rapidamente.

Farà la differenza in positivo se queste persone hanno già un'impresa edile di fiducia e di riferimento alla quale rivolgersi e contattare per iniziare a spiegare quello di cui hanno bisogno sostanzialmente.

Soprattutto potendosi fidare del fatto che magari con l'impresa edile sarà anche comprensiva per quanto riguarda la questione economica sia per la possibilità di fare uno sconto consistente e sia anche per la possibilità, quando è possibile ,di far pagare questo tipo di lavoro in più volte o addirittura a rate.

Di sicuro una delle prime cose che dirà l'impresario edile di riferimento prima di intervenire con questa ristrutturazione del bagno che può essere anche lunga come tempi e complessa dal punto di vista burocratico, che gli converrebbe al cliente andare a parlare con il commercialista per capire se ha diritto a ricevere bonus e incentivi fiscali da scalare direttamente dalle tasse e dalla dichiarazione dei redditi, e sono dei bonus che vengono messe a disposizione dal governo per quelle persone che fanno degli interventi edili a casa loro che comportano anche una riqualificazione energetica.

Per ristrutturare un bagno non bisognerebbe muoversi all'ultimo minuto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non bisognerebbe muoversi all'ultimo minuto per quanto riguarda la ristrutturazione del bagno anche perché la nostra impresa edile di riferimento e di fiducia potrebbe darsi che già ha altri impegni per il periodo in cui serve a noi quel tipo di intervento.

Questo che abbiamo detto vale ancora di più se invece un'impresa edile di riferimento non l'abbiamo e quindi dobbiamo anche investire del tempo per cercarne una con la speranza che magari abbiamo delle persone vicine che ci danno dei contatti e dei nomi così da non doverci perdere troppo tempo.

Poi con l’impresa edile in questione bisognerà anche organizzare un sopralluogo così loro potranno vedere la situazione del bagno soprattutto per quanto riguarda la parte degli impianti che è quella che fa perdere più tempo e che fa spendere più soldi al cliente.