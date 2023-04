Parlare del servizio di trasporto persone con disabilità significa parlare di un servizio che viene chiamato anche accompagnamento personalizzato per disabili e che può essere un servizio adeguato non solo a queste categorie di persone che hanno qualche forma di disabilità temporanea o permanente, ma per esempio potrebbe essere molto utile per quanto riguarda un servizio per persone anziane che iniziano a non essere più autosufficienti o comunque hanno dei problemi di deambulazione tali che i loro movimenti iniziano a diventare complessi e quindi hanno difficoltà ad andare in dei posti specifici per tanti motivi all'interno della loro vita quotidiana.

Teniamo presente che noi ogni giorno spesso ci spostiamo per vari motivi più o meno importanti e questi spostamenti che noi facciamo con i mezzi pubblici o con i nostri mezzi privati come la macchina o la moto e li per scontati perché li facciamo in automatico e non ci rendiamo conto che queste persone che hanno qualche forma di disabilità che magari costringe loro a stare sulla sedia a rotelle hanno molte difficoltà anche per andare a fare spesa o andare all'università o andare al lavoro o andare a fare una visita medica in un laboratorio per fare degli esempi.

Ma soprattutto non ci rendiamo conto delle difficoltà che potrebbero avere nella socializzazione perché sono persone che proprio perché hanno queste difficoltà di trasporto il rischio è di auto isolarsi, e soprattutto se sono persone giovani ,ma non solo, a livello psicologico non sarebbe il massimo.

Diciamo che servirebbe una macchina per disabili che comunque dovrebbero essere loro disponibili a guidare, però la stessa ha dei prezzi che spesso non si possano permettere nel loro e nelle loro famiglie e quindi devono trovare un'altra soluzione e questo di cui stiamo parlando in questo articolo può essere una soluzione abbastanza funzionale.

E non è un caso che ormai questi servizi messi a disposizione da varie realtà come cooperative ONLUS e associazioni varie che ricordiamo sono in questo caso servizi a pagamento sono sempre più presa in considerazione dalle famiglie di queste persone che per loro anzi è un regalo dal cielo.

Ci sono molte persone che potrebbero usufruire dei servizi di trasporto con disabilità

Visto e considerato che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte molte persone potrebbero usufruire di questo servizio di trasporto con disabilità andare a prendere delle informazioni preliminari anche fosse facendo delle telefonate a queste varie realtà o mandando delle mail alla fine non costa nulla e possono essere informazioni comunque molto utili e se non per il presente almeno per il futuro.

Poi quando avremo bisogno di un servizio del genere l'importante è muoversi con un certo anticipo per quanto riguarda la prenotazione anche per poter spiegare a queste realtà che esigenze ha la persona che devono accompagnare per esempio potrebbero dovergli prestare una sedia a rotelle se la loro non funziona bene

Di sicuro loro avranno delle pedane idraulico di sollevamento e altre strutture di sicurezza per permettere a queste persone di viaggiare nel massimo del comfort