Albissola, riapertura Fornace Alba Docilia e inaugurazione mostra "CerAmiche della baia"

La mostra di opere di ceramiste della ‘Baia della ceramica’ è l’evento scelto per festeggiare la riapertura della Fornace Alba Docilia di via Stefano Grosso ad Albissola Marina, dopo la chiusura resasi necessaria per risistemare e rimettere a nuovo la struttura museale, intervento deciso dall’amministrazione e brillantemente eseguito dai dipendenti del Comune.

L’inaugurazione è in programma venerdì 14 aprile, con inizio alle ore 17. L’esposizione, curata da Enrica Noceto, presidente dell’associazione ‘La Fornace’, vede protagoniste artigiane dei quattro Comuni liguri (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle) che fanno parte dell’Aicc (associazione italiana Città della ceramica) e che da qualche tempo hanno dato vita, insieme, al marchio ‘Baia della ceramica’.

Sono savonesi Laura Bonfanti, Barbara Fresia, Michela Grossi, Nicoletta Mola, Eva Nervi e Rosa Pira; ad Albissola Marina operano Barbara Arto, Michelle Bernat, Clara Biagi, Silvana Priametto e Monica Viglietti, ad Albisola Superiore, Maria Gaggero, Lea Gobbi, AnnaMaria Pacetti, Alida Siri e Marilisa Vrani, mentre Beatrice Minuto rappresenta Celle. La mostra sarà aperta, a cura dei volontari dell’associazione ‘La Fornace’, al giovedì (orario 17-19), al sabato e alla domenica (orari 10-12 e 17-19).

Intanto, dopo i mesi passati al MuDA, tornano in Fornace le consuete attività, a partire dagli incontri dei gruppi ‘Inuetta’ e ‘Chiacchieriamo in inglese’. Il gruppo ‘Lettura ad alta voce’, guidato da Lello Ceravolo, sta preparando il saggio di fine anno: è in programma venerdì 5 maggio al MuDA, ed è intitolato ‘Per … dizione’.