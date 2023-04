Dego: inaugurato l'ambulatorio infermieristico di prossimità, sarà attivo ogni mercoledì pomeriggio

Inaugurato l'ambulatorio infermieristico di prossimità a Dego. Il taglio del nastro si è tenuto nel pomeriggio odierno nei locali del centro sociale polivalente situato in piazza Emilio Botta. Sarà attivo per tutti i cittadini, anche quelli non residenti, a partire dal 19 aprile, tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 16.

I servizio saranno erogati gratuitamente, senza appuntamento: accoglienza, colloqui e consegna opuscoli informativi; terapia iniettiva intramuscolare; medicazioni semplici; rilevazione parametri (pressione arteriosa, emoglobina glicata, stik glicemico, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno); gestione cateterismo vescicale; gestione stomie; educazione terapeutica.

Si tratta di un nuovo modello organizzativo messo in campo dall'Asl 2 in grado di garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della popolazione. Inoltre rappresenta un punto strategico del sistema delle cure operando in stretta connessione con i medici di medicina generale e la rete dei servizi.

All'inaugurazione presente anche il neo direttore del Distretto Sociosanitario delle Bormide, il dottor Luca Corti: "Sono stato accolto in maniera splendida in Val Bormida, trovando una collaborazione enorme con i sindaci, i quali hanno fornito grande disponibilità nel creare questi ambulatori coi quali cerchiamo di portate presidio sanitario anche nelle zone più periferiche".

"Siamo molto felici dell'arrivo di questo nuovo ambulatorio - ha aggiunto il sindaco Franco Siri - si tratta di un presidio molto importante per la comunità deghese e non solo".

"Se vogliamo portate a casa dei servizi bisogna sedersi attorno ad un tavolo con persone in grado di dare risposte - ha affermato il sindaco di Cairo Lambertini, presidente del Distretto - Asl però deve comunicare di più per spiegare cosa fa. In molto casi i cittadini non sono informati sui servizi che elargisce, ad esempio l'ospedale di Cairo: quando sento dire che è chiuso mi sale la rabbia. E' chiaro, tutti noi vorremmo il pronto soccorso eccetera. Adesso però dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, cercando di collaborare il più possibile per portate ulteriori servizi. Noi amministratori non ci siamo mai tirati mai indietro".