Spotorno, 14 ospiti dell'Opera Pia in ospedale per una lievissima intossicazione

Secondo quanto appreso, nel somministrare la terapia agli anziani un operatore non si sarebbe accorto che nella brocca dell'acqua vi era un residuo di una soluzione utilizzata per disinfettarle ogni sera, a base di candeggina.

Per precauzione, quindi, gli anziani sono stati portati negli ospedali di Pietra Ligure e Savona per i necessari controlli di rito ma per loro non vi sarebbe alcun pericolo e sarebbero in buone condizioni.

"Si tratta di un episodio di rilevante gravità che deve essere approfondito per accertare le responsabilità di chi lo ha permesso ed assumere i necessari provvedimenti" fanno sapere dalla Direzione Sanitaria e Amministrativa, aggiungendo di essersi già mosse "nel segno della massima trasparenza, per operare in tal senso" e come i ricoveri in nosocomio siano stati disposti "a fini prudenziali, non solo del caso accertato ma anche di tutti gli ospiti, potenzialmente coinvolti nell’incidente (anche se asintomatici)".