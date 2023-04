Tpl Linea, confermato lo sciopero di 4 ore. I sindacati e l'rsu: "E' allarme sicurezza"

E' stato confermato per lunedì 17 aprile lo sciopero di 4 ore del personale viaggiante di Tpl Linea dalle 10.15 alle 14.15 e degli impianti fissi per le ultime 4 ore del turno.

"Importante la partecipazione all'iniziativa di sciopero a sostegno della vertenza per la difesa delle condizioni di lavoro e salariali - spiegano le segreterie provinciali Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal Sial-Cobas Ugl-Fna e l'rsu di TPL Linea - L'urgente miglioramento della manutenzione degli autobus per ripristinare sufficienti condizioni di sicurezza anche in vista della stagione estiva, il ripristino di un necessario numero di meccanici nelle officine, di un adeguato organico nelle rimesse e nei lavaggi, la dotazione di funzionali sistemi di protezione per i conducenti, l'adeguamento di competenze economiche della busta paga ormai troppo basse, sono alcuni degli argomenti della vertenza che non hanno ancora trovato soluzione, oltre al pesante silenzio degli Enti Proprietari".

Durante lo sciopero i delegati e le segreterie saranno ricevute dal Sindaco di Savona Marco Russo alle ore 11:30.

"Nell'incontro con l'assessore regionale Sartori della rappresentanza sindacale di TPL Linea sono stati rappresentati i problemi del trasporto pubblico savonese e la Regione si è resa disponibile al confronto chiarendo però i ruoli tra le responsabilità aziendali, quelle degli enti locali e quelle della Regione - ha detto Giovanni Battista Sirombra, rsu Tpl - Sarà necessario approfondire la problematica chiarendo prima la posizione dei 69 comuni savonesi. Dopo il confronto lunedì prossimo con il Sindaco Russo si valuterà come proseguire".

"Lo sciopero di lunedì per noi è allarme sicurezza, ci sono i pullman in condizioni indecenti, i mancati incidenti sono sempre di più, siamo estremamente preoccupati - ha detto Simone Turcotto, segretario Filt Cgil - andremo in comune proprio per relazionarli su questo problema perché devono essere partecipi della criticità".

"Ci sono progetti su posteggi di interscambio e similari quindi ci aspettiamo che anche la Regione contribuisca per far sì che la città diventi sostenibile sfruttando Tpl. L'importante è che il mezzo pubblico sia un'alternativa che possa piacere ai cittadini e non una costrizione. Ci sono possibilità di cambiare il trasporto pubblico a Savona, la Regione deve contribuire e i posteggi di interscambi possono essere la prima cosa. Ci auguriamo che abbiano un atteggiamento più costruttivo la prossima volta" ha continuato Turcotto.