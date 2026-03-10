Albenga, la Fionda di Legno scalda i motori: prenotazioni nella sede della Croce Bianca

Sabato 21 marzo alle ore 8 apertura delle prenotazioni per il Premio Fionda di Legno 2026. E sicuramente saranno in molti, come ormai consuetudine, a trascorrere la notte in coda per avere la certezza di un posto al Teatro Ambra dove nel pomeriggio del 9 maggio Antonio Ricci consegnerà al vincitore (o alla vincitrice) l’ormai ambitissima Fionda dei Fieui di caruggi.

Sul nome del premiato (o della premiata) è riserbo totale e i vecchi monelli dei vicoli, solitamente piuttosto loquaci, mantengono il silenzio più assoluto, limitandosi a un: “Sarà una sorpresa! Anzi di più”. Quest’anno c’è però una novità importante da segnalare.

Le prenotazioni non avverranno come di consueto presso il Bar ai Giardinetti attualmente chiuso, ma poco lontano nella sede della Croce Bianca. “Ringraziamo di cuore - dicono i Fieui di caruggi - Manuela e Claudia per la generosa collaborazione di tanti anni e nello stesso tempo siamo grati alla P.A. Croce Bianca per l’ospitalità concessaci”.

Il Premio Fionda sarà quest’anno preceduto sabato 2 maggio, sempre al Teatro Ambra e sempre alle ore 17, da un concerto, definito dai Fieui “concertissimo”: “Un grande artista di fama internazionale ha scelto di omaggiare Albenga e la Fionda con la sua musica. Ne siamo orgogliosi e ringraziamo per la collaborazione il Comune di Albenga. Per questo motivo le prenotazioni raddoppiano in quanto, per ragioni organizzative, sarà necessario riservare lo stesso posto per il Premio Fionda e per il Concertissimo. Sempre con un’offerta totalmente destinata a scopo benefico”.