Nuovi ambulatori vaccinali a Savona e Loano: da Asl2 le variazioni di orario per i traslochi

In occasione dell’apertura delle nuove Case della Comunità di Pietra Ligure e Savona, saranno effettuate alcune variazioni di orario o chiusura di ambulatori per consentire il trasloco degli stessi.

Sede di Savona – Via Collodi

- 10/03 chiusi ambulatori vaccinali

- 11/03 riapertura al terzo piano lato ambulatori degli stessi

Sede di Pietra Ligure - Loano

- 11/03 trasferimento ambulatorio vaccinale Via Stella - Loano

- 17/03 apertura ambulatorio vaccinale presso la nuova sede della Casa della Comunità di Pietra ligure - Ospedale Santa Corona

In questa fase di trasloco le modalità di prenotazione appuntamento saranno garantite via mail vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it

Gli utenti con appuntamento già programmato saranno contattati telefonicamente per ricordare l’appuntamento e contestualmente comunicare la nuova sede dell’ambulatorio vaccinale.