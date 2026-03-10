Nuovi ambulatori vaccinali a Savona e Loano: da Asl2 le variazioni di orario per i traslochi

In occasione dell’apertura delle nuove Case della Comunità di Pietra Ligure e Savona, saranno effettuate alcune variazioni di orario o chiusura di ambulatori per consentire il trasloco degli stessi.
Sede di Savona – Via Collodi
- 10/03 chiusi ambulatori vaccinali
- 11/03 riapertura al terzo piano lato ambulatori degli stessi
Sede di Pietra Ligure - Loano
- 11/03 trasferimento ambulatorio vaccinale Via Stella - Loano
- 17/03 apertura ambulatorio vaccinale presso la nuova sede della Casa della Comunità di Pietra ligure - Ospedale Santa Corona
In questa fase di trasloco le modalità di prenotazione appuntamento saranno garantite via mail vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it
Gli utenti con appuntamento già programmato saranno contattati telefonicamente per ricordare l’appuntamento e contestualmente comunicare la nuova sede dell’ambulatorio vaccinale.