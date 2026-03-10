Cengio, taglio della vegetazione tra l’ex Casa dello Zucchero e Rio Gelati

Intervento di manutenzione straordinaria lungo la scarpata tra la zona dell’ex Casa dello Zucchero e il Rio Gelati. L’amministrazione Dotta ha reso noto che il taglio della vegetazione è stato effettuato su richiesta del Comune dalle Ferrovie, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto di illuminazione pubblica, garantire maggiore sicurezza stradale e preservare il decoro urbano.

"Il lavoro è stato eseguito con l’utilizzo di una trincia/cippatrice – spiegano dall’amministrazione – un metodo che consente di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, sebbene non garantisca la realizzazione a regola d’arte del lavoro. È lo stesso procedimento impiegato lungo la strada Sp 42 tra Cengio e San Giuseppe".

Gli spezzoni di tronchi e rami lasciati al bordo della carreggiata saranno rimossi a breve a cura della Provincia.