 / Attualità

Attualità | 10 marzo 2026, 15:00

Cengio, taglio della vegetazione tra l’ex Casa dello Zucchero e Rio Gelati

L’intervento è stato realizzato dalle Ferrovie su richiesta del Comune

Cengio, taglio della vegetazione tra l’ex Casa dello Zucchero e Rio Gelati

Intervento di manutenzione straordinaria lungo la scarpata tra la zona dell’ex Casa dello Zucchero e il Rio Gelati. L’amministrazione Dotta ha reso noto che il taglio della vegetazione è stato effettuato su richiesta del Comune dalle Ferrovie, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto di illuminazione pubblica, garantire maggiore sicurezza stradale e preservare il decoro urbano.

"Il lavoro è stato eseguito con l’utilizzo di una trincia/cippatrice – spiegano dall’amministrazione – un metodo che consente di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, sebbene non garantisca la realizzazione a regola d’arte del lavoro. È lo stesso procedimento impiegato lungo la strada Sp 42 tra Cengio e San Giuseppe". 

Gli spezzoni di tronchi e rami lasciati al bordo della carreggiata saranno rimossi a breve a cura della Provincia. 

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium