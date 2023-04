Albenga, taglio delle magnolie in via Trieste, Distilo all'attacco: "Che bisogno c'era?"

"L’amministrazione comunale decide di tagliare le magnolie in via Trieste anche se in buono stato. Sembra davvero che si voglia far polemica su ogni cosa ma purtroppo in città vi sono continue lacune ed errori che l’amministrazione continua a fare".

A dirlo è il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo.

"Nel decidere di ripristinare una porzione di marciapiede di via Trieste, proprio prima di Pasqua, l’amministrazione comunale ha avuto la brillante idea di tagliare le magnolie con l’aggravante che al loro posto verranno piantati altri alberi così avremo un Viale misto - prosegue - Dopo le nostre continue segnalazioni su marciapiedi e asfalti distrutti finalmente qualcosa si muove ma nel modo sbagliato come sempre. Sì perché hanno deciso di mettere in atto un cantiere sottraendo numerosi posti auto proprio nel periodo pasquale e dei due ponti del 25 Aprile e del 1 maggio. Oggi se si passa per via Trieste si possono notare le magnolie tagliate pronte per essere asportate dove al loro posto nasceranno altri alberi diversi da quelli che resteranno"

"Che bisogno c’era di fare questa arlecchinata e sopratutto perché intervengono a macchia di leopardo? Così come il piano asfalti hanno previsto porzioni di strade lasciando incompleto il lavoro. Partiranno ora a fare il tutto nel periodo estivo quando questi lavori andavano fatti in altri periodi dell’anno e dopo anni che lamentiamo queste carenze decidono solo ora ad un anno dal voto. Non ci sono parole di come stiano amministrando cercando di illudere i cittadini ma Albenga è una città intelligente e saprà come comportarsi il prossimo anno" conclude Diego Distilo.