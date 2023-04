Taglio delle magnolie in via Trieste ad Albenga, l'amministrazione replica al consigliere Distilo: "Agire diversamente sarebbe stato un intervento fatto male"

" Che la minoranza consiliare di Albenga si stia preparando alle prossime elezioni è ormai evidente dalla quantità di comunicati che inoltra agli organi di stampa, ma vorremmo segnalare loro che le critiche 'a prescindere' fino ad oggi non hanno portato loro grandi risultati. Gli interventi di via Trieste, programmati da tempo, sono iniziati subito prima di Pasqua e proseguiranno nelle prossime settimane, il tutto senza arrecare disagi al traffico o alla situazione parcheggi, dato che sono stati interdetti per i lavori un numero limitato di stalli blu in una zona dove ve ne sono molti altri ". Si apre con queste parole la nota stampa di replica da parte dell'amministrazione comunale di Albenga al consigliere Diego Distilo.

"Purtroppo le radici delle magnolie, essendo radici superficiali, hanno fortemente danneggiato i marciapiedi. Per poter effettuare un adeguato e duraturo intervento di ripristino era necessario rimuovere dette radici. Tale operazione sull’apparato radicale degli alberi avrebbe compromesso la loro stabilità, come da relazione di agronomo incaricato. Per effettuare un intervento duraturo ai marciapiedi e per evitare di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini rendendo gli alberi instabili, a malincuore abbiamo deciso, confortati da uffici e tecnici, di provvedere alla sostituzione delle magnolie. La nuove alberature che verranno ri piantumate, saranno dei lecci che hanno apparati radicali che scendono in profondità. Agire diversamente sarebbe stato un intervento 'fatto male' ma non ci meravigliamo che il consigliere Distilo non abbia il reale interesse di comprendere il perché delle nostre scelte, bensì le voglia solo criticare" concludono dall'amministrazione Tomatis.