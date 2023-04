Anche Giusvalla avrà il suo ambulatorio infermieristico, il sindaco Perrone: "Servizio importante per un territorio 'ostile' come il nostro"

"Si tratta di un servizio molto importante per la nostra comunità. E' stato pensato dall’Asl 2 Distretto delle Bormide per assicurare ai cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie erogabili in loco, al fine di ridurre il ricorso a spostamenti fuori comune, specie in un territorio ‘’ostile’’ come il nostro".

Queste le parole del sindaco di Giusvalla Marco Perrone in merito all'inaugurazione dell'ambulatorio infermieristico di prossimità. Il taglio del nastro si terrà venerdì 21 aprile, alle ore 15 in piazza Anselmi, nei locali adiacenti lo studio medico. Sarà attivo per tutti i cittadini, anche per quelli non residenti nel piccolo comune valbormidese.

"L’assistenza infermieristica territoriale intende integrarsi con il grande lavoro svolto dal nostro medico di medicina generale, il dottor Davide Santinelli, che ringrazio pubblicamente per l’attività che sta svolgendo per il nostro territorio", aggiunge il primo cittadino.

L'ambulatorio sarà aperto tutti i giovedì a partire dal 27 aprile, dalle ore 14 alle 16.