Asl2 e San Martino, “scambio” di medici per fornire prestazioni medico diagnostiche e chirurgiche

Circa due anni fa l'Asl2 aveva chiesto supporto per diverse specialità mediche e chirurgiche al Policlinico San Martino e per fare fronte alla carenza di personale e sopperire ad eventuali situazioni di criticità.

Alla scadenza dell'accordo, su richiesta dell'Asl2 di rinnovare la convenzione, il San Martino ha poi proposto all'azienda sanitaria savonese di trasformare l'accordo in bilaterale, ovvero che le prestazioni mediche chirurgiche e diagnostiche venissero offerte all'altra parte sia da personale dell'Asl2 che del Policlinico, sia al di fuori che durante l'orario di lavoro.

La durata prevista è di 5 anni, fino all'aprile del 2029. Il compenso per le prestazioni mediche fornite al di fuori dell'orario di lavoro dal personale di Asl2 o dell'ospedale San Martino per l'altra parte sarà di 100 euro lordi per il personale medico/sanitario e di 40 euro lordi per il personale del Comparto in equipe (. ASsl2 e il Policlinico tratterranno il 5% dell’importo lordo).

Invece, per le prestazioni fornite durante l'orario lavorativo non sono previsti compensi e si procederà al rimborso dei costi aziendali sostenuti dall’Ente cedente il proprio specialista. Per ogni professionista è inoltre previsto un rimborso omnicomprensivo, di 40,00 (Iva) ad accesso, per le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dove vengono fornite le prestazioni sanitarie.