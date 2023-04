Gewürtztraminer: un vino bianco elegante e primaverile

La primavera è la stagione della rinascita e del risveglio della natura…e cosa c'è di meglio, per celebrare questo periodo dell'anno, se non un bicchiere di Gewürtztraminer?

Questo vino bianco elegante e raffinato è il compagno ideale per i pasti primaverili, con il suo gusto fruttato e speziato che si fonde perfettamente con la leggerezza e la freschezza della stagione.

In questo articolo ne presenteremo le caratteristiche distintive e scopriremo come può arricchire le nostre esperienze culinarie e il nostro palato. Se l’idea stuzzica il palato suggeriamo di acquistare il vino Gewürtztraminer al miglior prezzo per metterlo in fresco e servirlo quando sarà raffreddato al punto giusto.

Che tipo di vino è il Gewürztraminer?

Il Gewürtztraminer è un vino bianco aromatico prodotto principalmente in alcune zone della Germania, dell'Alsazia in Francia e dell'Italia, ma è anche coltivato in altre regioni vinicole del mondo.

È noto per il suo aroma intenso, speziato e floreale, con note di rosa, litchi, pesca e spezie esotiche come la cannella, il chiodo di garofano e lo zenzero. Sul palato è morbido, cremoso e corposo, con una acidità moderata e un retrogusto lungo e persistente.

Il Gewürtztraminer è un vino versatile, che può essere apprezzato come aperitivo o abbinato a molti piatti diversi, come piatti di pesce, sushi, curry, piatti asiatici e speziati, formaggi a pasta molle e dolci.

Perché si chiama Gewürtztraminer?

Il nome Gewürztraminer deriva dalla parola tedesca "Gewürz", che significa "spezie", e "Traminer", il nome dell'uva da cui il vino viene prodotto. Si pensa che la varietà di uva abbia avuto origine nella regione del Tirolo, in Italia, ma il suo nome deriva dal villaggio di Tramin in Alto Adige, dove si dice che l'uva sia stata coltivata per la prima volta.

Il termine "Gewürz" è stato aggiunto per distinguere la varietà di uva Gewürztraminer dal Traminer, un'altra varietà di uva bianca che è molto simile ma non ha l'aroma speziato del Gewürztraminer.

Che differenza c'è tra il traminer e il Gewürztraminer?

Il Traminer e il Gewürztraminer sono entrambe varietà di uva bianca, ma hanno alcune differenze notevoli. Il Traminer ha un sottile aroma floreale e un gusto delicato, mentre il Gewürztraminer ha un aroma intenso e speziato. Inoltre il Traminer ha una maggiore acidità rispetto al Gewürztraminer, il che lo rende un po' più aspro.

Il Traminer è stato coltivato in Europa fin dall'epoca romana, mentre il Gewürztraminer è una varietà più recente, che si pensa sia stata sviluppata intorno al 1000 d.C. nella regione del Tirolo.

Quando bere Gewürztraminer?

Il vino bianco Gewürztraminer è aromatico e ha un gusto distintivo, che richiede attenzione nella scelta del momento e del modo in cui viene servito. Di norma questo vino è più adatto alla primavera e all'estate, ma può essere apprezzato in ogni stagione.

Per quanto riguarda la temperatura di servizio, invece, è importante ricordare che va servito a una temperatura leggermente inferiore rispetto ad altri vini bianchi, intorno ai 10-12°C. In questo modo si può apprezzare appieno la sua fragranza e la sua complessità aromatica.

Dal punto di vista dell'abbinamento culinario, inoltre, si sposa perfettamente con piatti speziati, cinesi o thailandesi, e con piatti a base di carne bianca, pesce o formaggi a pasta dura. Il suo gusto fruttato e dolce lo rende adatto come vino da dessert, da gustare con torte, crostate o biscotti.

Infine per quanto riguarda la scelta del bicchiere, è consigliabile utilizzare un bicchiere con una forma abbastanza ampia e una piccola apertura, utile per apprezzare al meglio il bouquet aromatico.