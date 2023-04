L'allarme degli animalisti: "Donna chiede sul web finte adozioni di gatti, poi li uccide. Fate attenzione"

Si tratterebbe di una persona, una donna, senza scrupoli, forse malata che abiterebbe a Sanremo e che attraverso diversi profili social chiede di adottare dei gattini, ma poi li ucciderebbe senza pietà.

L’allarme è scattato sui social, secondo alcune testimonianza la donna aprirebbe e chiuderebbe da diverso tempo diversi profili facebook dicendo di essere alla ricerca di cuccioli di gatto da adottare ma poi bloccando l’interlocutore per non essere più rintracciabile dopo essersi fatta consegnare il micio.

Parrebbe che l’insano gesto la donna lo metta in atto in una roulotte a sua disposizione dove tiene prigionieri i mici. I casi riscontrati sarebbero una quindicina, ma non si esclude possano essere anche di più, vista l’emergenza adozioni che si è scatenata in particolare dopo la pandemia.

A mettere in guardia su questi annunci che nascondono la volontà di fare del male agli animali è il gruppo Amici degli Animali di Imperia.

Gli animalisti ricordano che prima di dare o prendere in adozione un cucciolo di gatto o di cane, in particolare chi ha delle cucciolate, è bene farlo rivolgendosi alle diverse associazioni che se ne occupano in provincia che gestiscono canili e gattili o alle Guardie zoofile. È possibile, naturalmente, farlo anche privatamente ma rispettando, comunque, i vari passaggi di pre affido e affido.