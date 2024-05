Alessandra Mele non prende parte a Eurovision 2024: “C’è un genocidio in corso”

Un’edizione dell’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si tiene a Malmö, in Svezia, segnata dalla guerra sulla Striscia di Gaza e la “nostra” Alessandra Mele di Cisano sul Neva ha declinato l’invito a partecipare: .

Lo ha annunciato ai propri follower con un video pubblicato sulle sue pagine social. “Nonostante sia grata per l’opportunità, ho deciso di declinare - spiega - United By Music, il motto dell’Esc, ed è il motivo per cui faccio musica: unire le persone, connetterle. Ma ora quelle parole sono solo vuote”.

Poi passa alle motivazioni della scelta: “C’è un genocidio in corso e vi chiedo, per favore, di aprire gli occhi e i cuori. Lasciate che l’amore vi guidi verso la verità: è davanti a voi. Free Palestine”.

Alessandra Mele ha 21 anni ed è nata a Pietra Ligure da papà italiano e mamma norvegese. Ha vissuto a Cisano sul Neva e studiato al Liceo Linguistico G. Bruno di Albenga. Dopo la maturità, la decisione di lasciare l’Italia, per andare a studiare in una scuola di musica in Norvegia, dove viene notata per le straordinarie doti canore. Dopo aver partecipato a The Voice Norvegia, vince il Melody Grand Prix 2023 con Queen of Kings, che le ha fatto staccare il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2023, dove ha conquistato un ottimo quinto posto, con Marco Mengoni al quarto.