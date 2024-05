Il professore Giannino Balbis presenta la sua opera letteraria sulla storia di Bardineto al Salone del Libro di Torino

Quella di ieri è stata una giornata speciale per la comunità di Bardineto. Ospiti del Lions Club International, grazie all'invito di Enrico Baitone, il professore Giannino Balbis ha presentato al Salone del Libro di Torino la sua opera sul comune valligiano: "Bardineto, le sue vicende storiche e la sua storia segreta".

L'evento, moderato dal professore Giorgio Grasso, docente di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Luciano Pasquale, presidente della prestigiosa Fondazione De Mari di Savona, e i fratelli Giorgio e Renato Canepa, preziosi collaboratori nella ricerca di documentazione per l'opera del professor Balbis.

L'entusiasmo della comunità bardinetese era palpabile, con numerosi cittadini che hanno partecipato all'evento con orgoglio, sapendo che il nome del loro paese avrebbe risuonato in una delle manifestazioni culturali più importanti del Paese: "A nome di tutta la comunità, ringrazio il professor Balbis per aver portato l'attenzione su Bardineto in un contesto così prestigioso", commenta il sindaco Franca Mattiauda.

Ma l'impegno del professor Balbis non si è limitato solamente alla scrittura dell'opera. Il ricavato delle vendite, come riportato in precedenza dalla nostra redazione LEGGI QUI, è stato devoluto generosamente alla Croce Verde di Bardineto, dimostrando ancora una volta il legame profondo tra la storia, la cultura e il senso di comunità che caratterizzano il tessuto sociale del paese valbormidese.