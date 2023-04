Come richiedere un prestito personale?

Un prestito personale è una formula richiestissima per il consolidamento di un debito della carta di credito, quando si vogliono apportare delle migliorie della casa e per tanti altri motivi. Ma come si fa a richiederlo? Ti prendi il tempo per confrontare i prezzi o preferisci ottenere denaro nel minor tempo possibile?

Confrontare i prezzi è una buona idea quando si ha intenzione di prendere un grande impegno finanziario, come contrarre un prestito appunto. Modalità diffusissima: chiedere prestiti personali online su un sito iscritto all'elenco dei mediatori creditizi, che ha contribuito a rendere la richiesta di rapida e conveniente.

Invece di cercare prestiti personali andando direttamente nei vari istituti di credito, è possibile quindi utilizzare siti online per ricercare e confrontare le offerte di prestito personale, tutto in un unico click. Vediamo dunque, come confrontare e richiedere un prestito personale.

Controlla la tua situazione creditizia e richiedi la prequalifica

Prima di iniziare il processo di richiesta per qualsiasi tipo di prestito, è una buona idea controllare la propria situazione economica. La storia creditizia e i punteggi di credito sono tra i fattori che i finanziatori generalmente considerano quando valutano la domanda di prestito. La tua storia creditizia può influenzare l'approvazione di un prestito e il tasso di interesse che viene offerto. In generale, una buona situazione creditizia può rendere più facile ottenere un prestito e un tasso di interesse favorevole.

I creditori possono anche considerare il tuo rapporto debito-reddito quando considerano se erogarti un prestito (che è il totale di tutti i pagamenti del debito che devi effettuare ogni mese, diviso per il tuo reddito mensile lordo). Questa relazione aiuta gli istituti di credito a capire se sarai in grado di gestire il pagamento della rata mensile. Una volta verificato il credito, sarai pronto per richiedere la prequalifica.

La prequalificazione è un processo di richiesta in cui un prestatore esamina le informazioni che hai condiviso e ti offre una proposta di prestito per cui potresti qualificarti. Al momento della prequalificazione, il prestatore eseguirà in genere un controllo soft della situazione creditizia, che non influirà sul tuo punteggio di credito.

Anche se essere prequalificati non significa avere già un prestito approvato, ti aiuterà a capire se è probabile che questo sia accettato e i termini del prestito per cui potresti qualificarti. Se decidi di voler procedere con un'offerta per cui sei prequalificato, dovrai presentare una domanda formale direttamente al prestatore, che condurrà quindi un controllo più approfondito della tua situazione finanziaria, che invece può influire sui tuoi punteggi di credito. Di solito le informazioni richieste sono quelle di base. Come ad esempio: la cifra che si vuole chiedere in prestito, come si utilizzeranno i soldi, il proprio reddito annuo e il proprio status lavorativo.

Confronta le offerte di prestito

Una volta inviate le informazioni all'istituto creditizio, riceverai alcune informazioni se l'esito della qualifica è stato positivo. Come ad esempio:

Importo del prestito a cui potresti avere diritto

Importo stimato del pagamento mensile

Stima degli interessi e degli oneri

Tasso effettivo annuo stimato, o TAEG

Durata del prestito

Ancora una volta, è importante ricordare che si tratta di potenziali offerte e che le spese e i termini sono provvisori. Otterrai informazioni definitive sul prestito che un finanziatore è disposto a offrirti, solo dopo aver formalmente e direttamente fatto domanda con il finanziatore. Quando esamini le tue opzioni di prestito, assicurati di confrontare:

Il TAEG, ovvero quanto ti costerà prendere in prestito il denaro, incluso il tasso di interesse e le possibili commissioni.

La durata del prestito. Generalmente, i prestiti a più lungo termine hanno una rata mensile più bassa. Ma potrebbero costare di più nell'interesse a lungo termine.

La tassa di origine. Alcuni istituti di credito addebitano questa commissione per accordare un prestito.

Tutti questi fattori possono influenzare il costo totale del tuo prestito personale.

Richiedi il prestito e chiudi la pratica

Una volta confrontata e scelta un'offerta, è possibile completare la richiesta di prestito. Ricorda che la prequalifica non garantisce l'approvazione di un prestito. Dovrai comunque inviare ulteriori informazioni all'istituto di credito per completare la tua domanda.

La finalizzazione dell'approvazione del prestito, di solito si traduce in un controllo del credito rigido. Questo può influenzare il tuo punteggio di credito, ma non dovrebbe causare alcun danno a lungo termine.

Una volta presentata la domanda di prestito, il creditore la esaminerà, deciderà se approvarla o meno e ti invierà i documenti finali del prestito, se verrà approvato. Questi documenti di solito riportano dettagliatamente i termini del prestito, incluso il tasso di interesse, la durata del prestito, l'importo del prestito e i pagamenti mensili. Una volta esaminati i dettagli, firmerai i documenti e i tuoi fondi verranno depositati sul tuo conto.

Con gli istituti di credito online, tutto questo processo può svolgersi molto rapidamente, a volte in appena un giorno.