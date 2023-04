Albenga, “il caso del colonnello francese”: al San Carlo gli autori del libro Aicardi e Petruccione dialogano con Rapa

Sabato 22 aprile, alle 18, presso l’Auditorium San Carlo, gli autori Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione incontreranno i lettori per presentare il loro libro intitolato “Il caso del colonnello francese”. Robin Edizioni.

A condurre l’incontro, un altro scrittore ed ex docente del liceo Giordano Bruno, il professor Gino Rapa.

Ambientato nella seconda metà del 1800, “Il caso del colonnello francese” narra della prima indagine di Giacomo Dho, un investigatore piemontese, arruolato nel servizio segreto inglese, che indaga, insieme ad un’agente sabauda ambigua e affascinante, su delitti e complotti che minacciano il compimento dell’unità d’Italia.

Il romanzo è il primo di una serie di otto libri di genere giallo-storico che racconteranno le avventure dell’investigatore Giacomo Dho impegnato a favorire i processo di unificazione della penisola in periodo risorgimentale.

Riccardo Aicardi è saggista con articoli pubblicati sulla rivista “Storie e Memorie”, principalmente sugli anni della resistenza. Sullo stesso tema ha collaborato alla realizzazione del documentario della serie “Guerra ai Civili”, riguardante l’Eccidio di Testico, figurando anche come guida e voce narrante. È drammaturgo, fondatore ed organizzatore di gruppi teatrali per i quali è autore dei testi e regista. In particolare, è autore di copioni teatrali per ragazzi con i quali ha ottenuto riconoscimenti ai festival nazionali dedicati di Ancona e Modena. È impegnato nella prevenzione alle tossicodipendenze giovanili, attività per la quale ha ricevuto un riconoscimento dalla Prefettura di Savona. Durante la permanenza nel consiglio della fondazione bancaria DeMari ha promosso e organizzato molte iniziative culturali. Tra queste il censimento dei fondi antichi delle biblioteche della zona. È stato promotore e collaboratore di una delle prime Film Commission italiane, l’Italian Riviera Film Commission, ideatore e organizzatore della mostra “Warhol non visto”, ideatore e coordinatore della rassegna “La Riviera dei Teatri” per la provincia di Savona. Appassionato di filastrocche, è autore del romanzo in rima “La Filastoria” e di altri lavori in poesia.

Patrizia Petruccione ha pubblicato quattro romanzi: “Kalipygia” (E Edizioni - primo premio alla sesta edizione del concorso nazionale Pagine di territorio, Storie di uomini e Paesi nel 2014); “Passioni Svelate” (ebook, Eve Edizioni); “Mare D’Inganni” (Leucotea Edizioni); “D’Amicizia, D’Amore E Di Guerra” (terzo premio come miglior romanzo assoluto e primo premio come miglior romanzo storico al concorso Romance 2020 organizzato da Edizioni del Loggione-Damster, che pubblica il libro); “Le Galline” (romanzo per ragazzi, terzo premio alla XI edizione del concorso letterario nazionale Giana Anguissola). È inoltre autrice di molti racconti contenuti in diverse antologie.

I due scrittori amici, entrambi ex docenti del Liceo G. Bruno di Albenga, come Gino Rapa, sono al lavoro su diversi titoli sia in solitaria, che confermando il loro sodalizio autoriale a quattro mani.