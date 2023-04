Celle, la Resistenza vista dagli alunni delle scuole in mostra nella sala consiliare del Municipio

Anche per quest’anno scolastico, ANPI Celle Ligure e ANPI Varazze hanno proposto alle classi quarte della Scuola Primaria dei plessi di Celle Ligure e Varazze la partecipazione alla terza edizione del concorso “Oh Bella Ciao!!”, incentrato sul tema della figura della donna nella Resistenza.

Alle classi è stato chiesto di produrre elaborati incentrati sul tema della Resistenza e del 25 Aprile e sui principi di libertà, antifascismo, uguaglianza, che sono alla base della nostra Costituzione. Le due associazioni hanno fornito materiale per ogni classe in modo da avviare il lavoro sulla base di racconti e storie pensati per i bambini e le bambine della Scuola Primaria.